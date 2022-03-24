Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel, Abit Yıldız, Ömer Yıldız, Siraç Yıldız, Ahmet Ay ve Sinan Diger şehit olmuş, 10 kişi de yaralanmıştı.

DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 16 Mayıs 2021'de Kulp'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yakalanan ve 3 yıl önceki saldırıda kullanılan bombada parmak izi tespit edilen tutuklu sanık Barut hakkında hazırlanan iddianame, saldırıyla bağlantıları oldukları gerekçesiyle aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın da yer aldığı 7 sanığın yargılandığı dava dosyasıyla birleştirilerek, kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiye yer verildi.

Kulp'un Ağaçkorur Mahallesi mevkisinde 12 Eylül 2019'da odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendiği hatırlatılan iddianamede, saldırıda İhsan Çelikbilek (43), Mehmet Bozyel (17), Abit Yıldız (22), Ömer Yıldız (15), Siraç Yıldız (26), Ahmet Ay (23) ve Sinan Diger'in (45) şehit olduğu, 10 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

PATLAMADAN ÖNCEKİ GÜN YOL ÇALIŞMASI YAPILMIŞ

İddianamede, patlamanın yaşandığı bölgedeki inceleme raporuna göre, patlama sonrası bir metre derinliğinde çukur oluştuğu, hazırlanan patlayıcının uzaktan radyo frekans komutalı olarak hazırlandığı belirtilerek, söz konusu bölgede patlamadan bir gün önce Kulp Belediyesince yol çalışmasının yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

'SUİKASTÇI' OLARAK FAALİYET YÜRÜYORDU

Sanık Barut'un yer aldığı bazı saldırılar ve teşhis bilgilerinin de yer aldığı iddianamede, tanık olarak dinlenen bazı teröristlerin, sanığın örgütte "suikastçı" olarak faaliyet yürüttüğünü aktardığına yer verildi. Ayrıca iddianamede, Muş'un Yamaç köyünde gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanda Barut'un Malatya İnönü Üniversitesinde eğitim gördüğü ve 2012'de terör örgütü PKK'ya katıldığı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

470 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklu sanık Kendal Barut hakkında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "tasarlayarak öldürmek" suçundan 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "mala zarar vermek" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 296 yıldan 470 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ARALARINDA HDP'Lİ İSİMLERİNDE OLDUĞU SANIKLARA MÜEBBET HAPİS

Yargılaması devam eden tutuksuz sanıklardan aralarında HDP'li eski Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş ile dönemin HDP İlçe Başkanı Mehmet Abidin Karaman ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş'ın da bulunduğu 7 sanık hakkında ise "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "tasarlayarak öldürmek", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "suç ve suçluyu övmek" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 15 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

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