Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkında iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.

Bakırköy’de silahlı çatışma: 4 yaralı Bakırköy’de gece saatlerinde yaşanan silahlı çatışma sonucu 4 kişi yaralanırken zarar gören 7 otomobil ise olay yeri inceleme çalışmasının ardından kaldırıldı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken ekiplerin olaya karışan kişileri bulmak için çalışmalarına devam ediyor

Kahvehanede kanlı çatışma: Yaralılar var Kocaeli'de kahvehanede tartışmaya başlayan şahısların kavgasının şiddetlenmesi üzerine silahlar çekildi. Çatışmada 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.