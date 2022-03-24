Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı gündemi ile toplanan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de gerçekleşti.

Kritik zirveye katılan devlet başkanları aile fotoğrafında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası aile fotoğrafı çektirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLER İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.





NATO'dan ortak açıklama NATO zirvesinin ardından yayınlanan ortak bildiride, Rusya Devlet Başkanı Putin'e sert uyarıda bulunuldu. Bildiride, "Putin, Ukrayna'aki askerlerini çekip savaşı sonlandırmalı. İttifakın her karış toprağını savunmayı sürdüreceğiz" denildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Ukrayna'ya barış gücü gönderilmeyeceğini ve çatışmanın topyekün bir Rusya-NATO savaşına dönmemesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Zelenskiy NATO'da dünya liderlerine seslendi: Bizi fosfor bombalarıyla vurdular Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, defalarca yardım çağrısında bulunduklarını ama NATO'nun buna yanaşmadığını ifade etti. Zelenskiy, “Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular. Çocuklar ve yetişkinler öldü. Eğer istediğimiz silahları verirse NATO bizi Rus işgalinden koruyabilir." dedi.