Devre mülk satışlarında yaşanan mağduriyetleri gidermeyi amaçlayan değişiklikle ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılmayacak.
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi Meclis'ten geçti
24.03.2022 - 18:36 | Son Güncelleme: 24.03.2022 - 18:37
Türkiye Gazetesi
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Etiketler : tuketici,tbmm,meclis,kanun,
840063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/840063.aspx
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