Türkiye Gazetesi

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve bir süre önce yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel 'in ifade vermeye gelmemesinin ve evinde bulunamamasının ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ADRESİNDE BULUNAMADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel için harekete geçti.

Başsavcılık, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçlamasıyla iki ayrı dosyası bulunan şüpheli Güzel hakkında sulh ceza hakimliğinden "yakalama kararı" çıkarılmasını talep etti.

Talebi yerinde gören hakimlik, Güzel hakkında yakalama emri çıkardı.

Etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonunda Güzel'in fotoğrafları bulunmuştu.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA SIZMIŞTI

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda, Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Güzel'e soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP'li milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı.

HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı PKK'lı erkek arkadaşıyla çekildiği fotoğraflar deşifre olan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı.

HDP'li Güzel hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’nda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in hakkındaki rapor TBMM Genel Kurulu’na sunuldu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan HDP'li Semra Güzel kararı HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafların ardından TBMM Hazırlık Komisyonu oy çokluğu ile HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Semra Güzel için karar, karma komisyonun ardından Genel Kurul'da kesinleşecek.