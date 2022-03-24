Türkiye Gazetesi

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın 90 yaşındaki babası Mehmet Çakır, bir süredir Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Baba Çakır, yaşlılığa bağlı gelişen rahatsızlıklar sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Çakır'ın yakınları ile Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Hakan Kahtalı ile 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.