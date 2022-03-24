Türkiye Gazetesi

İzmir Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç, mide rahatsızlığı şikayeti sebebiyle yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yapılan muayene ve tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 5 çocuk babası tedaviye alındı. Malkoç, yapılan anjiyo sırasında hayatını kaybetti. Acı haber hem ailesini hem de AK Parti camiasını derinden üzdü.

AK Partili vekilin acı günü AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır babasını kaybetti. Vekil Çakır, babasını dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Son dakika: AK Parti Yüksekova İlçe Başkanlığına taşlı saldırı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün HDP tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasının ardından slogan atan bir grubun AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırıda bulunması tepkiyle karşılandı.

AK Parti'den sanal gerçeklik çıkarması: Forum Metaverse başlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti bugün metaverse için toplanacak. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında uzman kişilerin de katılımıyla gerçekleşecek Forum Metaverse programına saatler kaldı.