Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda "Türkiye, İtalya ve ABD Ticaret, Yatırımlar ve Tahkim Paneli" düzenlendi. Panele İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan katıldı.

"DOSTLUĞUMUZ OSMANLI'YA DAYANIYOR"

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Marrapodi, İtalya ve Türkiye’nin güçlü ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzandığını belirterek, geçen yüzyıllarda da bu ilişkilerin giderek arttığını söyledi.

Floransalı ve Osmanlı bankacılarının birlikte çalışmaları ile Roma ve İstanbul'un yüzyıllar süren aktif ticaretlerinin bugün halen devam ettiğine aktaran Marrapodi "Türkiye’nin stratejik gücüne, potansiyeline Avrupa için önemine ve İtalya ile yakın ilişkilerinin geleceğine inanıyorum" dedi.

Türkiye yüksek bir genç nüfusa sahip ve eğitime oldukça yatırım yapan bir ülke olduğuna dikkati çeken İtalyan elçi "Türkiye, Avrupa’nın Ortadoğu’ya açılan kapısı. Kişisel ilişkiler ve yüzyıllar sürecek köprüler kurmak çok önemli. Türkiye’nin konumu ve önemi dünya ile her zaman güçlü ekonomik ve politik bağları olacağının göstergesi" ifadelerini kullandı.

"İKİLİ TİCARETTE REKOR KIRDIK"

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini, Türkiye ile İtalya arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 23 milyar dolar seviyesine yükseldiğin,, bunun bir rekor olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi: Türkiye AB üyesi bir ülke olsaydı birliğin en büyük üçüncü ekonomisi olurdu.

Avrupa Birliği ile ticaret hacmi ise yüzde 25 arttı. Bu, Türkiye’nin toplam dış ticaretinin yüzde 36’sına tekabül ediyor. Yatırıma da bakmamız gerekiyor. Pandemi her ne kadar zarar vermiş olsa da dış yatırımın Türkiye’ye girişi iyi noktalara ulaştı. İtalya 5 milyara yakın sanayi yatırımı ile Türkiye'deki yabancı ülke yatırımlarında üçüncü sıraya ulaştı.

Türkiye büyük bir üretim noktası haline geldi. Şu anda Avrupa’nın en büyük üretim merkezi Almanya. İkinci olarak ise İtalya geliyor. Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olsaydı bu sıralamadaki üçüncü ülke olurdu. Toprağı, insanı ve sanayi alt yapısı buna müsait. Yeter ki yabancı yatırımcının önünü görebileceği bir ortam oluşturulsun.

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