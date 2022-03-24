Türkiye Gazetesi

Temel Karamollaoğlu, Antalya'daki ziyaretleri kapsamında Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada kendisine "Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz" tepkilerinin hatırlatılması üzerine savunmaya geçen Karamollaoğlu, böyle bir şeyin olmadığını dile getirerek, aslında CHP'nin onların peşine takıldığını iddia etti.

'BİZ KİMSENİN PEŞİNE TAKILMADIK'

Bunun için gayret göstererek, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulabilmesi için çaba sarf etiklerini anlatan Karamollaoğlu, "Bazen bize şöyle diyorlar; 'Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz'. Yok ya, biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı geliyorlar" ifadelerini kullandı.

"OY PATLAMASI YAPACAĞIZ"

Yapılacak seçimde oy patlaması yapacaklarını da söyleyen Karamollaoğlu, "İnşallah önümüzdeki seçimlerde sizlerin de gayretleriyle en güzel neticeleri alacağımızı ümit ediyorum. Bir patlama yapacağız, bir değişiklik meydana gelecek, bunu da inşallah hep birlikte müşahede edeceğiz diye ümit ediyorum." diye konuştu.

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