Türkiye Gazetesi

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Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini de içeren Seçim Kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda 17 saat süren tartışmaların ardından kabul edildi.Önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen teklife göre, ittifakın aldığı oy toplamı yüzde 7 barajını geçtiği takdirde, seçim çevrelerindemilletvekilihesabı ve dağılımı, ittifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak yapılacak.

Komisyonda, mahallî idareler genel seçimlerinde, atama ve tayinlerin dışında, seçimlerde vatandaşların son bir yıl içerisinde bulunduğu yerdeki seçmen kütüğünün dikkate alınması düzenlemesi, önerge ile üç aya düşürüldü. Yine, teklife göre ilk sırada yer alan muhtar adayı, seçilme yeterliliğine sahip olduğunu 30 gün içerisinde belgelendirmesi gerekiyor- du. Komisyonda verilen önerge ile bu süre 10 güne indirildi.

'YETER ŞARTI' DEĞİŞTİ

İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, teklifin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde yapılan değişikliklere göre yeniden belirlenecek. Bu şekilde belirlenen başkan ve üyeler, önceki başkan ve üyelerin görev süresini tamamlayacak. TBMM’de grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olmayacak.

EN AZ ÜÇTE BİRİNDE TEŞKİLATLANMA

Seçime katılma yeterliliği elde eden parti, Siyasi Partiler Kanunu'nda öngö- rülen ve parti tüzüğünde belirtilen sü- reler içerisinde ilçe, il ve büyük kongre- lerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olmaşartıylaseçimekatılabilecek.Ancak bu yeterli olmayacak. Komisyonda verilen önerge ile ayrıca, partiler bir ilin merkez ilçesi de dahil o ilçenin en az üçte birinde teşkilat kurmak zorunda.

500 BİN KİŞİ OY KULLANAMIYORDU

Kütük düzenlemesi nedeniyle seçmen hiçbir şekilde oy kullanma hakkından yoksun bırakılmayacak. Adresi kapanmış olması nedeniyle adres kayıt sisteminde görünmeyenlerin, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres bilgileri esas alınacak. AK Parti’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Recep Özel, “Her seçimde 400 bin ila 500 bin kişi havuzda oluyor. Askı süresi içerisinde müracaat ederse oy kullanabiliyor ama bunların geneli oy kullanamıyor. Biz buna bir çözüm getiriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“AYM KARARI VAR”

Öte yandan, komisyonda muhalefetin, teklifin kanunlaşmasının ardından seçim hâkimlerinin üç ay içerisinde değişmesine yönelik tepkisine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı şu cevabı verdi: 2019’da YSK’nın yapısıyla ilgili düzenleme Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış. AYM de YSK’nın yapısının bir yıl sonra yürürlüğe girebileceğine ilişkin itirazı oy birliğiyle reddetmiştir.

Son dakika: Seçim kanunu teklifi komisyondan geçti Son dakika haberine göre; seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesini de içeren seçim kanunu teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.