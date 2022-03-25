Türkiye Gazetesi

KAAN ZENİGNLİ

İstanbul’da yaşanan taksi sıkıntısı ile ilgili haber dizimizin son bölümünde taksicileri dinledik. Ayrıca plaka ağaları denilen sermaye guruplarının piyasayı nasıl ellerinde tuttuklarını araştırdık. Şoförlerin yaşadığı zorlukları da yazıya döktük. İstanbul trafiğinde direksiyon sallayan şoförler ‘Bizi de anlayın’ diyerek söze başladılar. Beykent Taksi durağından Erhan Öztürk gazetemize yaptığı açıklamada; taksicilerle ilgili kamuoyunda çıkan haberlerin tek taraflı olmaması gerektiğini, kendilerinin de ciddi sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

KELLE KOLTUKTA YAŞIYORUZ

Müşterilerin taksilere ön yargı ile baktığını söyleyen Öztürk “Durağı arayan müşteri araç istiyor. Olmadığını duyduğunda hakaret ediyor. Ya da araç gönderiyoruz. İstediği yerde olmuyor. Bu en basit örneklerden. Bazı arkadaşlar gasbediliyor. Kısacası yaptığımız iş hiç kolay değil. Kelle koltukta çalışıyoruz. İş çıkışında yoğun bir trafiğe girdiğinizde en az bir saatiniz kayboluyor. Bizler vakit ile yarışıyoruz. Dolayısıyla bu tür sıkıntılar yaşanabiliyor” dedi.

TEK SEBEP İSTANBUL TRAFİĞİ

Bayrampaşa’da taksicilik yapan Ahmet Yılmaz ise “Benim eve 200 lira götürebilmem için aralıksız 12 saat çalışmam lazım. Zaten ilk direksiyona, kira, durak parası, yakıt, yemek derken içeride oturuyoruz. Günlük 1.500 TL para kazanmam lazım ki, kendi payımı çıkartabileyim. Bu İstanbul trafiği bizi bu hâle getirdi. Hiçbir çözüm bulunamıyor. Saat 19.00’da Mecidiyeköy’den Merter’e gitmek bir saati geçiyor. Bazı taksiciler de almak istemiyor. Ya da Beşiktaş Eminönü kısa mesafe olduğu için reddediyor. Çünkü orada saat yiyecek. Doğru mu, değil fakat buna mecbur kalıyorsunuz” dedi.

ASLAN PAYI ‘PLAKA AĞALARI’NA

Türkiye’de taksi plakalarının yüzde 10’u bu işe yatırım yapmış ve bu meslekten para kazanan insanların elinde bulunuyor. Kalan yüzde 90’lık kesim ise ‘plaka ağaları’

denilen gruplara ait. Bu gruplar içinde iş adamları, spor dünyası, sanatçılar hatta bürokratlar da var. Ancak bu kişiler direkt olarak araçlar ve gelirler ile ilgilenmiyor. Piyasayı kontrol eden iki üç grup ile çalışıyorlar. Kısacası yatırımcı para verip yalnızca aylık kazancına bakıyor. ‘Plaka ağaları’ denilen sermaye grupları piyasayı kontrol ediyor. Tekel olmaları sebebiyle plaka fiyatlarını kendileri belirliyor. Ayrıca kiralama fiyatlarına da istedikleri gibi müdahale edebiliyorlar. Kısacası sektörde aslan payını bu yapılar alıyor. Bütün bu işlemler ise Bağcılar’daki Oto Center’da yapılıyor.

ESKİ PARALARI KALMADI

Bir başka taksici Mert Küskü de “Her gün onlarca farklı insan ile yüz yüze geliyoruz. Bunun alkoliği var, sapığı var, her tipten insana hizmet veriyoruz. Biz de çok mutlu değiliz. Arabada sigara içmek yasak ama biz uyardığımızda da suçlu oluyoruz. Zaten kötü bir imajımız var, müşteri her zaman haklı diye bakılıyor. Ayrıca şoförler eskisi kadar iyi para kazanamıyor. 24 saat çalışıp 300 TL zor alıyorum. 12 saatim 150 TL’ye geliyor. Üstelik bir de insanlarla uğraşıyoruz. Bu yüzden bizi de anlayışla karşılamaları gerekiyor” dedi.

HANGİ EĞİTİMLER ALINMALI?

> İleri sürüş tekniği

> İlk yardım eğitimi

> Öfke kontrolü eğitimi

> Diksiyon eğitimi

> Turistik bölgede ise yabancı dil eğitimi

> Ayrıca harita ve rehberlik eğitimi

> 3 ile 6 ay arasında eğitim gördükten sonra yapılacak sınavdan geçer not alan taksici olmalı

ÇÖZÜM İÇİN NE YAPMALI

> Öncelikle taksicilik Meclis’ten çıkarılacak bir kanun ile meslek hâline getirilmeli ve belli kriterleri olmalı

> Çalışma şartları değişmeli, saatlere ve kazançlara düzenleme yapılmalı.

> Ehliyeti olan herkes taksicilik yapamamalı.Mutlaka bir eğitim sürecinden geçmeli.

Korsanlar 'sarı'ların yerini aldı | Her yönüyle taksi çilesi 2 Taksicilerin keyfî muameleleri vatandaşı korsana yöneltti. İstanbul’da korsan taksi sayısı, 20 bin ile sarı taksi sayısını geçti. Üstelik kurumsallaştılar. Diksiyon eğitimi veren, ayın elemanı seçen hatta market alışverişi yapan korsanlar bile var. Devletin vergi kaybı ise 300 milyon TL’yi buluyor.

Rekabet olmadan bu dert bitmez | Her yönüyle taksi çilesi 1 İstanbul’da son yılların en fazla şikâyet konusu hâline gelen taksicilik sektörünün röntgenini çektik. Metropolde nüfus 32 yılda iki kat artarken, taksi sayısında bir değişiklik yaşanmadı. Taksi şoförleri liyakatsiz hâle geldi. Darp ve taciz şikâyetleri hızla arttı. Yapılan şikâyetler günde 500’ü geçerek rekor kırdı. Ayrıca taksimetre hilelerinde de ciddi artışlar yaşanıyor.