Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak için Tokat'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, yeni havalimanında su takı töreniyle karşılandı. Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu.

Yıllık yolcu kapasitesi 2 milyon olan yeni havalimanından haftanın 7 günü İstanbul'a seferler düzenlenecek.

İstanbul Havalimanı'nda kullanılan aletli iniş sistemi Tokat Havalimanı'nda da pilotlara büyük kolaylık sağlayacak. Açılış öncesi ilk yolcu uçağı da alana indi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde ve 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Yeni Tokat Havalimanı, 16 bin 200 metrekarelik terminal binasına sahip

Tokat Havalimanında 5 yıl aradan sonra ilk sefer yapıldı Eski Tokat Havalimanın yanına yapılan ikinci havalimanın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacakken, açılış öncesi 5 yıldır seferlerin yapılamadığı Tokat’a THY tarafından ilk sefer de yapıldı.

THY'nin 25 Mart'tan itibaren Tokat seferlerine başlıyor Türk Hava Yolları (THY), Tokat Yeni Havalimanı'na uçuşlarının 25 Mart'ta başlayacağını açıkladı.

Tokat’tan İstanbul’a otomobil almaya geldi: Sıfır diye aldı 50 bin TL hasar kaydı çıktı Tokat’ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'a giderek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürünce hayatının şokunu yaşadı. 450 bin TL ödeyerek sıfır diye aldığı aracın 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenen adam bayiye ulaşamıyor.