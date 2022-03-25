Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz. Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Bugün hem şehrimize kazandırdığımız eser ve hizmetleri sizlerin takdirine sunmaya hem de yeni hedefleri görmeye geldik.

MUHSİN KARDEŞİMİ SAĞLAM DURUŞUYLA HATIRLIYORUM

13 yıl önce yine 25 Mart günü vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi hayırla yad ediyorum. Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe, hep Muhsin kardeşimin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Kardeşlerim şu coşkunuz şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki biz Tokat olarak biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye'yiz.

GEREKLİ MESAJLARIMIZI VERDİK

Birbirimize daha çok kenetleneceğiz bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. İşte dün ben Brüksel'deydim. Orada mesajlarımızı verdik. Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık mesajlarımızı verdik. Bugün buradayım.

Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz.

HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU KISA SÜREDE AŞACAĞIZ

Ekonomide büyük bir mücadele yütürüyoruz. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecinde sancılarını yaşıyor, bedellerini ödüyoruz. Tüm bu fedakarlıklarımıza değecek. Salgın döneminde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını hep beraber gördük. Şu anda 19 şehir hastanesiyle sizi hizmetinizdeyiz.

Sağlık krizinin tetiklediği ekonomik sarsıntı henüz dinmemişken Ukrayna-Rusya Savaşıyla krizin nasıl derinleştiğine şahit olduk. Türkiye güçlü altyapısı sayesnide nasıl salgının üstesinden geldiyse, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da kısa sürede aşacaktır.

Aldığımız pek çok tedbirle vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemeye çalışıyoruz. Fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Sabredersek çalışmaya devam ederseki, sağlam durursak hepimizi güvenli, huzurlu, müreffef bir geleceğin beklediğinden şüpheniz olmasın. Dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın. Türkiye'nin gücünün büyüklüğünü bölgemizde ve dünyamızda herkes görüyor.

Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de mi? Hayır, tüm dünyada. Bizim diğerlerinden farkımız, biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Asgari ücrette yaptığmız zamla, artışla tarihin en yüksek zammını yaptık.

1 MİLYON 200 BİN YOLCU KAPASİTELİ

Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Tokat'ın hak ettiği hizmetleri vermeye önem veriyoruz. Anadolu'nun ilk üniversitesi de Tokat sınırları içerisindedir. Ülkemiz eğitiminde öncü rol almıştır. Vatan savunması yolunda gözlerini kırpmayan nice yiğitleri koynundan çıkarmış şehirdir. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri vardır. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır. 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz.

Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan hizmetin resmi açılışını yapıyoruz. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Tokat Havalimanı'nı şehrin sembolü olarak görüyoruz. Bu havalimanının yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi var. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı elbette havalimanı değil.

Sağlık'ta Devlet Hastanelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin, gölet, atık su tesislerinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

'YATIRIMLARIN BEDELİ 47 MİLYAR LİRA'

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını hizmete açıyoruz. Tokat belediyemizin hayata geçirdiği eserlerin de resmi açılışını yapıyoruz. Tüm bu eserlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Son 20 yılda Tokat'a yaptığımız eserleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Bu yatırımların toplam bedeli 47 milyar lira.

Birileri laf üretir biz iş üretiriz. Ziya Paşa ne diyor, Eşek ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri. Tokat'a 6 millet bahçesi kazandırıyoruz.

Muhalefet konuşuyor. Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık. Muhalefeti açılışa davet ettik. Bay Kemal gelmedi, yanındakiler gelmedi. Biz milletimizle açılışı birlikte yaptık.

BÜYÜK MÜCADELE VERİYORUZ

Gençler siz TEKNOFEST gençliğisiniz. Biz de bu aziz millete layık olmaya gayret ediyoruz. Gerektiğinde vesayetçilere, gerektiğinde sokakları karıştırmaya çalışan çapulculara gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'a sonra milletimize güvendik.

Ekonomide büyük bir mücadele yürütüyoruz. Bu alanı da milletimizin başarı hanesine yazacağız. Salgın dönemiyle birlikte dünyadaki dengelerin nasıl sarsıldığını gördük.

Türkiye nasıl salgının üstesinden geldiyse hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır. Çevremizde yaşanan güvenlik krizleri hepimiz için ibret vesikası. Türkiye'yi bu duruma düşürmek isteyenler var. Her değişim, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor.

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