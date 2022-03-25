Türkiye Gazetesi

Muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine çeken, kaçakçılığın zincirleme suç kapsamına alınmasını içeren ve el birliği sistemiyle konut edindiren şirket mağdurlarını koruyan torba yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yeni torba yasa teklifi ile ilgili açıklamayı, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptı. Buna göre;

- Bankaların mevduat hesaplarına uygulanan sigorta güvenceleri genişletiliyor. 300 milyar liraya kadar olan hesaplar, TMSF güvencesine alınacak. Mevcut uygulamada, 200 bin lira sigorta güvencesi altında bulunuyordu.

- Muhtar maaşları, 4250 TL seviyesinde bulunan asgari ücret düzeyine getirilecek.

- El birliği sistemiyle konut alanların mağduriyetlerinin giderilmesi, bunlara devlet güvencesi verilmesi sağlanacak.

- TMSF kayyumlarına yönelik açılan davalarda kurum hatası varsa kuruma, bu kusur kayyuma rücû edecek.

- TMSF bünyesindeki şirketlerin satışına öncelik verilecek. Kısa sürede bunların elden çıkarılması için gerekli mekanizma hayata geçirilecek.

'Torba yasa trafik sigortasındaki istikrarı yeniden sağlar' Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Altıngöz son günlerde kamuoyunda tartışılan trafik sigortası düzenlemesine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Yeni torba yasa geliyor Yeni torba yasa ile hacizli mallar, akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında bir dizi düzenlemeye gidiliyor.