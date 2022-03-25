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25 Mart koronavirüs tablosu geldi, vefat sayıları aylar sonra bu kadar düştü
25.03.2022 - 19:51 | Son Güncelleme: 25.03.2022 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı 25 Mart koronavirüs tablosunu az önce açıkladı. Tabloya göre; 15 bin 303 yeni vaka tespit edilirken, 68 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve vefat sayısındaki düne göre düşüş oldu. Vefat sayısı aylar sonra bu kadar düşük açıklandı.
Etiketler : korona,vaka,son dakika,
840504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/840504.aspx
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