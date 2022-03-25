Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Öncesinde şehre gelirken yolculuk ettiği uçakta kokpite giren Erdoğan, pilotlara merak ettiği soruları sordu. Pistin uzunluğunun 2 bin 700 metre olduğu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sorunca pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" dedi.

PİSTİN UZUNLUĞUNU SORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2 bin 600 mü pist, 2 bin 700 mü?" sorusuna pilotlar tarafından "2 bin 700" yanıtı geldi. Bunun ardından Erdoğan ise "Aslında 3'ün üzerinde olsa daha isabetli olmaz mıydı?" diye sordu. Pilotlar ise "Tabii ki ama şu anda yine TR Airbus 330 ve diğer uçaklarımız inebiliyor" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN HAVALİMANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Tokat Havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve il protokolü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat Havalimanında incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte kurdele kesti. Erdoğan, ardından kent merkezindeki miting alanına geçti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılmak üzere Tokat'a geldi.

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