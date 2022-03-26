Terör örgütünde çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Muğla-Batman-Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Terör örgütünde çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Muğla-Batman-Gaziantep ve Hatay Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu, 1 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,içişleri bakanlığı,