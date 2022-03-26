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MSB: , Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
26.03.2022 - 10:12 | Son Güncelleme: 26.03.2022 - 10:13
Türkiye Gazetesi
MSB:"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."
Etiketler : MSB,
840660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/840660.aspx
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