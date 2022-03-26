Türkiye Gazetesi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla hizmete açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde bir haftalık ücretsiz geçiş süresi sona erdi. Köprü ve otoyollardan yararlanan sürücüler; ücreti Hızlı Geçiş sistemi (HGS), kredi kartı, nakit ve banka kartı ile de ödeme yapabilecekler.

ÇANAKKALE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılından itibaren 11 yıl boyunca özel şirket tarafından işletilecek Çanakkale Köprüsü'nden tek taraflı geçiş ücreti 200 TL (15 Euro+KDV) olarak belirlendi.

Bakan Karaismailoğlu’ndan Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sözlerini cevap verdi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran Akşener’e rakamlarla cevap verdi.