Türkiye Gazetesi

Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle Ukrayna tarafından liman girişlerine döşenen mayınlardan birinin sürüklenerek İstanbul Boğazı girişine geldiği iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim kamaraya yansıdı. Sarıyer-Garipçe açıklarında bulunan cisim, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından SAS timleri tarafından inceleniyor.

KIYI EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ‘YAKŞAŞMAYIN’ UYARISI

Olay ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuzey Demir bölgesi civarında mayın olasılığı çok yüksek bir cisim görülmüştür. Vts gerekli yerlere bilgi vermektedir. Cismin yuvarlak top gibi ve üzerinde boynuz gibi çıkıntıları olduğu belirtilmiştir. Vts gemilerin şuan için demir yerine yaklaşmamaları bilgisini vermektedir." denildi. Deniz trafiğini düzenleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü balıkçılara ve gemilere alana yaklaşılmaması uyarısında bulunurken, uzmanlar incelemelerini sürdürüyor.