Türkiye Gazetesi

Enflasyonun etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarına bir darbe de Rusya-Ukrayna geriliminden geldi. İki ülke arasındaki savaş nedeniyle sadece Türkiye değil, dünya genelinde kriz yaşanırken, fırsatçılar da artan fiyatlar sonrası harekete geçti. Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüten ekipler tarafından 5 ayrı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 ayrı akaryakıt istasyonunda kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

DÜZENEKLER ORTAYA ÇIKARTILDI

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde görev yapan özel ekip, riskli olarak değerlendirilen bayilere yönelik bir çalışma planladı. Planlanan çalışma doğrultusunda 5 ilde 25 noktada 100 personelin katılımıyla ortak eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda 6 ayrı akaryakıt istasyonunda pompa, yazar kasa ve otomasyon sistemlerini devre dışı bırakarak kaçak akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek ortaya çıkartıldı.

UZAKTAN KONTROL EDİLİYORLAR

Akaryakıt istasyonlarının ofis bölümlerine gizlenmiş anahtarlar ve istasyonların farklı noktalarına konumlandırılmış uzaktan kumandalar ile düzeneklerin kontrol edildiği tespit edildi. Bu düzenekle istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde yasal akaryakıtın verildiği, denetim esnasında ise istasyona yasal çalışıyor izlenimi verildiği ortaya çıkarıldı.

Söz konusu operasyonlar neticesinde 6 akaryakıt istasyonunda tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce başlatılan soruşturmalara devam ediliyor.

Bakan Nebati’den akaryakıt açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, brent petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından Türkiye'deki akaryakıt fiyatları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.