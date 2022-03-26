Türkiye Gazetesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu olarak kabul edilen El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" düzenledi.

SÜLEYMAN SOYLU’NUN KATILIMIYLA AÇILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından dün açılışı gerçekleşen sergide Baykar tarafından geliştirilen, 15 Eylül 2020'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası "CEZERİ" sergide yer aldı.

GENÇLERİN İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Sergiye yüzlerce ziyaretçi katılırken, gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti. Çocukların katılımına dikkat çeken Süleyman Soylu, gençlerimizin bu tür eğitimlerle ilerlemesi gerektiğini ve bunu gibi örnek sergilerle gençlerimize yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Baykar ise özel ziyaretçilerini sosyal medya hesabından duyurdu. Resmi hesabından paylaşımda bulunan Baykar, “Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ Diyarbakır'da!" notunu düştü.

İlk milli uçan araba Cezeri Diyarbakırlılar ile buluşacak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ünlü İslam alimi ve sibernetiğin kurucusu El Cezeri'nin 13'üncü yüzyılda kaleme aldığı makine çizimlerinin çalışır makinelere dönüştürüldüğü "Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri Sergisi" düzenleyecek. Sergide, Baykar'ın geliştirdiği ve 15 Eylül 2020'de ilk uçuş testlerini başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' de yer alacak.

Teknofest 2021’in gözdesi Cezeri Baykar tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk uçan arabası olma özelliğini taşıyan Cezeri, Teknofest 2021'de yoğun ilgi çekerek, alanın gözdelerinden biri oldu.

Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesine Şırnak da talip oldu Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Sevinç, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası "Cezeri"nin uçuş denemesinin Şırnak'ta yapılması talebinde bulundu.