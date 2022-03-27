Türkiye Gazetesi

Yeni havalimanı ve diğer projelerin açılış töreni için Tokat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerle bir araya geldi. Gündeme dair birçok konuda konuşan Erdoğan, baldan konu açılması üzerine, her gece uyumadan evvel yediği ballı bir karışım hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." dedi.

"HER AKŞAM YER YATARIM, ŞİFA"

Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, son 4 yılda Tokat'ta önemli tesislerin kurulduğunu aktardı. Demir, Tokat'a kurulan havalimanının ürünlerin yurt dışına gönderilmesine de katkı sağlayacağını anlattı.

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sık sık tarımın öneminden bahsederek, toprağa çok kıymet verdiğini söyledi.

"ASRIN EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİ PETROL DEĞİL TOPRAK"

Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir toplantı yapmak istediklerini söylemesi üzerine Erdoğan, toplantı için gerekenlerin yapılması talimatını verdi.

Toplantıya katılan çiftçilere teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bütün soru sahibi kardeşlerim bizleri çok çok mutlu eden, memnun eden sorular sordular. Biz, sizler gibi kardeşlerimiz, çiftçilerimiz olduktan sonra bu toprakların hakkını ödeyemeyiz. Unutmayın, ne varsa toprakta var. Topraktan geldik yine toprağa gideceğiz. Onun için toprak kadar verimli bir varlık olamaz. Asrın en önemli zenginlik kaynağı petrol falan değildir, tarımdır. Tarımı çok önemsiyorum. Tarımın sizler birer mihmandarısınız. Hayvancılıkta, tarımda atacağımız adımlarla, Vahit Bey sizlerle hemhal olacak. Bu topraklar Türkiye'yi ayağa kaldıracak."

Çiftçilerle bir araya gelen Erdoğan net konuştu: Yağda sorun yok Tokat'ta çiftçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda tedariğine ilişkin konuşarak, ayçiçek konusunda kayda değer herhangi bir sorun olmadığı söyledi. Erdoğan, sorun olmadığı halde panik havası oluşturulduğunu dile getirdi. Erdoğan, et fiyatlarına da değinerek, Ramazan öncesi indirimli fiyatla etin halkla buluşması için Bakan Kirişçi'ye talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret ve enerji müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ikinci yarısında asgari ücrete zam beklentisine “İşçimizden esirgemeyiz” diyerek olumlu karşılık verdi. Cumhurbaşkanı “Duyduğunuzda ‘Bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz” sözleriyle enerjide herkesin şaşıracağı sürpriz bir adımı atmaya hazır olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kokpite geçti: Pilotlara merak ettiklerini bir bir sordu Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Tokat'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk ettiği uçakta kokpite girdi. Burada pilotlara merak ettiği soruları da yönelten Erdoğan'ın sorduğu sorularla pilotluğa dair bilgileri ilgi uyandırdı.