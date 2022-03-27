Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 20 yıl boyunca gece gündüz çalıştıklarını, memleketin her köşesinde izleri, mühürleri olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bir şeye asla izin vermedik, ne dedik? 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Onun için 20 yıldan beri bölücü terör örgütüyle, FETÖ ile mücadele ede ede bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"BİZ SAVAŞIN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİRİZ"

Coğrafyanın kader olduğunu, Türkiye'nin Asya ile Avrupa'yı birbiriyle birleştiren, bugünlerde güneyinde, kuzeyinde en büyük krizlerin yaşandığı bir bölgede bulunduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye'den 4 saatlik uçuşla 65 ülkeye ulaşırsınız. 3 saatlik uçuşla 52 ülkeye ulaşırsınız. Yine 4 saatlik uçuşla 2 milyar nüfusa erişen bir uçuş yapıyorsunuz. 20 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Onun için Türkiye sadece kendisi için değil, etrafın da gözü Türkiye'de, gözü Türkiye'nin liderinde olan 2 milyar insan var. Biz onlar için de sorumluyuz. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze ya telefonla görüştü. Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, bu operasyonun durması için. İnsanlar, sabiler, günahsız siviller ölmesin.

Biz savaşın ne olduğunu çok iyi biliriz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit verdik. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. Onun için ne diyoruz? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' 20 yıldır bu inanç, düşünceyle milletimizin hizmetindeyiz."



AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

"GIDA, PETROLDEN DE ALTINDAN DA ÖNEMLİ"

"Pandemi yavaş yavaş gündemden çıkmaya başladı. Tam işler yoluna girdi derken Rusya-Ukrayna krizi patladı" diyen Yıldırım, "'Bize ne?' diyemeyiz. 250 kilometre, bak mayınlar Boğaz'a kadar geldi. Sonra orada ateş var, gözyaşı var, insanlık ayıbı var. İşte bu ateşi söndürmek için de gecesini gündüzüne katan bir lider var. Riya yapmadan, taraf tutmadan, adalet peşinde olan lider Recep Tayyip Erdoğan var" dedi.

"Bugün ateş düştüğü yeri yakıyor ama bu savaş bittiği zaman bunun en büyük bedelini yaşayacak ülkelerin başında biz geliyoruz" diyen Yıldırım, ticaretimizin büyük bir kısmının bu iki ülkeyle yapıldığını hatırlattı. Yıldırım, "Bu iki ülkeden ülkemize 8 milyon ziyaretçi geliyor. Bu iki ülke, dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 60'ını sağlıyor. Şimdi bunlar yok. Bunlar olmayınca ne olacak? Gıda, tarım ürünleri önemli hale gelecek. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde gıdaya erişimde sorunlar yaşanacak. Bunun farkındayız, öncü göstergeleri görüyoruz ve gerekli tedbirleri de hükümetimiz alıyor. Artık gıda petrolden de altından da önemli hale geldi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN KAYNAKLARI, BORÇLARINDAN FAZLADIR"

Yıldırım, "Türkiye, bir yandan pandeminin sonuçlarını, doğurduğu hasarları gidermeye çalışırken, bir yandan da vatandaşımızın yaşadığı hayat pahalılığına, ekonomik zorluklara karşı ardı ardına tedbirler alıyor. Sıkıntımız var mı? Elbette var ama şunu bilin, vatandaşın sıkıntısı biliniyor. İmkanlar zorlanarak tedbirler de alınıyor. Türkiye'nin kaynakları, Türkiye'nin borçlarından fazladır. Böyle ülke çok az var. Onun için ülkemize güvenmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı: İşte elektrikte yeni düzenlemenin detayları AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında elektrik tarifelerinde gerçekleşecek yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaparak, kademeli tarife uygulamasına ticarethane ve esnafların da dahil edildiğini duyurdu.