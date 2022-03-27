Türkiye Gazetesi

Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Ekonomiden dış politikaya birçok kritik konunun konuşulacağı toplantıda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu da değerlendirilecek. Toplantının ana gündemi olan savaş ve bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

EKONOMİDEN DIŞ POLİTİKAYA YOĞUN BİR GÜNDEM VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor. Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Erdoğan, Kabine sonrası açıkladı: Bakan Çavuşoğlu'na kritik talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na talimatta bulunduğunu belirterek, Bakanın yarın Rusya'ya ardından da Ukrayna'ya geçeceğini belirtti. Erdoğan, ateşkesin sağlanması için girişimlere devam edileceğinin altını çizdi.