Türkiye Gazetesi

Katar'da düzenlenen Doha Forum 2022'ye Türkiye'den birçok isim katıldı. Türkiye'nin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'de katıldı. Zelenskiy burada Rusya'nın saldırı altında kalan Ukrayna için 'Esselamu Aleykum' diyerek İslam dünyasına Ukraynalı müslümanların Ramazan ayında silahlarla ülkelerini koruyacağını açıklayarak çağrıda bulunmuştu.

'ONLARLA KİM KONUŞACAK?'

Katar'da Doha Forum 2022'de konuşanlardan biride Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. Kalın, Avrupa ülkelerini işaret ederek Rusya'nın dinlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Cumhrubaşkanlığı Sözcüsü "Savaşı hiçbir şey mazur gösteremez ancak Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?" dedi.

'CUMHURBAŞKANI PUTİN'LE TEKRAR GÖRÜŞECEK'

Rusya ile diyaloğun devamının önemine vurgu yapan Kalın, ''Biz Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız hem Zelenski'yle hem Putin'le 2-3 kez görüştü. Önümüzdeki günlerde Putin'le yeniden görüşecek" diye konuştu.

'ONLARI MÜZAKERE MASASINDA BULUŞTURMALIYIZ'

Müzakerelere de değinen Sözcü Kalın, "Hepimiz iki tarafın da kendisini güvende ve rahat hissetmesine yönelik çalışmalı ve onları müzakere masasında buluşturmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Kalın'dan Kazakistan açıklaması: Büyük üzüntü duyuyoruz Kazakistan'da büyüyen akaryakıt protestoları sonrası gelen ölüm haberlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşananlar sebebiyle büyük üüzntü duyduklarını açıkladı.

İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray’da görüştü.