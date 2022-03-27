Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İyi Parti (İP), Saadet Partisi (SP), Demokrat Parti (DP), Deva Partisi ve Gelecek Partisi başkanları, bir buçuk ay önce bir araya geldi. Altı muhalef liderinin Ankara Ahlatlıbel'deki zirvesinin ardından bugün yine görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katıldığı toplantı 19.40'da Deva Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

Görüşmede,gündeminde parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası, muhtemel bir ittifakın ilke ve değerleri ile seçim sonrası uygulanacak politikalar üzerinde çalışılacak konular ele alınacak.

Bakan Varank'tan muhalefete hodri meydan: Gelsin görsünler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Biz burada sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi ‘Fabrika yok’ diyor. Ben de diyorum ki; hodri meydan. Gelsinler Uşak OSB’yi bir görsünler” dedi.

Erdoğan'dan muhalefete 'Diyarbakır Anneleri' tepkisi: Siyasetçi müsveddeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesini sert bir dille eleştiren Erdoğan, "Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından korkan siyasetçi müsveddeleri, cesur anneleri ziyaret edecekleri yerde, kaldıkları otele ayaklarına çağırdılar" ifadelerini kullandı.

İki zıt açıklama! Muhalefetin 'Ukrayna' çelişkisi Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimine değinen muhalefet liderleri, Türkiye'nin savaş karşısındaki tutumuna ilişkin zıt açıklamalarda bulundu.