Türkiye Gazetesi

THY'nin İstanbul'dan Moskova'ya gidecek TK415 sefer sayılı yolcu uçağı için kalkış öncesi bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yolcular ve bagajlar uçaktan indirildi, uçak park pozisyonuna çekildi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda ihbarın asılsız çıktığı ve uçağın seferine devam edeceği öğrenildi. Son zamanlarda Moskova'ya sefer yapan Air Serbia ve THY uçaklarına bomba ihbarlarının artması dikkati çekti.

Cezire Havayollarına ait uçak, gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon’a indirildi! Kuveyt’ten havalanan ve bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptırılan Cezire Havayollarına ait olan uçaktaki yolcu ve bagajlar indirilerek bomba imha ekipleri tarafından arama yapıldı. Uçuşların kısa bir süre durdurulduğu Trabzon Havalimanı’nda uçuşlar tekrar başladı.

Bomba ihbarı yapıldı, ABD'de Kongre binası boşaltılıyor ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.