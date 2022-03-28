Türkiye Gazetesi

TBMM ana gündemlerinden biri olan ‘gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artış’ ile ilgili tarım sektörünün gelişimi ve sektöre destek amacıyla yeni çalışmalar gündeme getirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulacağını ayrıca gelir vergisi kesintilerinin ret ve iadesinin mümkün hale getirileceğini belirtti. Sabah’ın haberine göre basit usulde tespit olunan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edildi.

KREDİ LİMİTLERİ 2 KATINA ÇIKARTILDI

Esnaf ve küçük ölçekli iş sahibi mükelleflerin istisna kapsamındaki kazançları için yıllık beyanname vermelerine, diğer gelirler dolayısıyla beyanname vermeleri halinde ise bu kazançlarını beyannameye dâhil etmemelerine imkân sağlandı" dedi. Cumhurbaşkanı kararı ile meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik teslimlerine uygulanan KDV oranının yüzde 8'e indirildiğini hatırlatan Bakan Nebati, bitkisel, hayvansal ve diğer üretim konularında kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını belirterek, Ziraat Bankası'nın her alanda gerekli kolaylıkları sağlayacağını vurguladı.

29 MİLYAR LİRA TARIMA DESTEK

Gıda ve enerji fiyatları kaynaklı baskıların enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için ve tarımsal üretimi desteklemek için tarım destekleri 25.6 milyar liradan 29 milyar liraya çıkarıldı. Gübre fiyatlarında da indirim yapıldı" ifadeleriyle, hububat ve yağlı tohumlar başta olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurtiçi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlar lehine uygulanması yönünde adımlar atacaklarını kaydetti.

“VERGİLEMEDE ADALET İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILMAKTADIR”

Bakan Nebati, önergede, "Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının elde edilmesi, vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılması, vergi mevzuatının güncel gereksinimleri karşılayan, anlaşılır, kolay uygulanabilir ve sade bir yapıya kavuşturulması hedefleri çerçevesinde çalışma ve analizler yapılmaktadır" dedi.

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