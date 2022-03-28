MSB Kaynakları: "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir."
MSB: İğneada açıklarında tespit edilen mayın bulunan bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal etti
28.03.2022 - 10:15 | Son Güncelleme: 28.03.2022 - 10:16
Türkiye Gazetesi
MSB Kaynakları: "28 Mart 2022 tarihi sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkine bölgede bulunan Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir."
Etiketler : MSB,
841338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/841338.aspx
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