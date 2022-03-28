Türkiye Gazetesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdamı artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İŞKUR mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile vatandaşların iş sahibi olması kolaylaştırılırken aynı zamanda bu kurslar para da kazandırıyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 360 bin kişinin katıldığı bu kurslar özellikle gençlere hem mesleki anlamda deneyim kazandırıyor hem de para kazandırıyor.

İş bulma sürecinde tecrübe veya deneyim en önemli noktalardan biri haline geldi. Ancak ilk kez çalışacak olanların tecrübesi olmayınca İŞKUR bu noktada devreye giriyor ve düzenlediği kurslarla başta gençler olmak üzere, vasıf taşıyan veya taşımayan herkese iş edinmeyi hedefliyor. Bu kurslara katılım için bazı şartlar gerekiyor.

ŞARTLAR

Katılım için gereken şartlar şu şekilde:

-İşkur’a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor.

-15 yaşını tamamlamış olmak.

-Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip bulunmak.

-Emekli olmamak. İşbaşı eğitim programlarına katılma şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri’ne istedikleri zaman programa katılmak için başvuruda bulunabiliyor.

KURSİYERLERE VERİLEN GÜNLÜK ÖDEMELER

-163.59 TL: İş arayan statüsündeki katılımcılara.

-122.69 TL: Öğrencilere.

-81.80 TL: İşsizlik ödeneği alanlara.

-106 TL: Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara.

-64 TL: Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına gidenlere.

-49 TL: İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara.

-179.95 TL: Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılanlara.

-400 TL (aylık): Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için bakım desteği.

Ayrıca kurslara katılım sağlayanlara primde ödeniyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de yatırılıyor.

İş arayanlar dikkat! İŞKUR eleman açığı olan sektörleri açıkladı… İŞKUR tarafından yapılan saha araştırmasıyla en çok eleman arayan sektörler belli oldu. İŞKUR 10 yıl sonra öne çıkması planlanan sektörleri ve yükseköğretim mezunların yönelik eleman açığı olan sektörleri tek tek açıkladı.

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İŞKUR’dan acil eleman alımı duyurusu: 130 bin personel alınacak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi internet sitesinde açık iş pozisyonları için ilana çıktı. İŞKUR 130 bine yakın personel alımı yapacağını duyurdu.