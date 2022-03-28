Türkiye Gazetesi

Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı gün sonunu 117,37 seviyelerinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk gününde saat 08.58 itibariyle kapanış fiyatına göre yüzde 3,6 düşüşle 113,14 liraya işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARINI BASKILIYOR

Çin’in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınmayı ve Covid-19 vakalarında yaşanan düşüş piyasayı da olumlu yönde etkiledi. Çin’deki sürecinin ne kadar devam edeceği bilinmezken vatandaşlara kapanma boyunca iki aşamalı Covid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

DÜNYANIN İKİNCİ EN BÜYÜK PETROL TÜKETİCİSİ

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi olan Çin’de alınan tedbirler talep düşüşü endişesine sebep olarak fiyatların aşağıya çekilmesine neden oluyor. Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

PETROL ÜRETİMİ AZALABİLİR

OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor. Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Brent petrole bir darbe daha! Piyasalarda arz endişesi arttı: Fiyatlar uçuşa geçti Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırımlara uğrayan Moskova yönetimi, ekonomik anlamda dibi görmüş durumda. Yapılan yaptırımlar sonrası Brent petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Petrole bir darbede Körfez’den geldi. Yemenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol üretim tesislerine saldırmasıyla piyasalarda arz endişesi tavan yaptı. Artan baskılar sonucunda petrol fiyatları yukarı yönlü tırmanışa geçti.