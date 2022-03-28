Türkiye Gazetesi

Muhtarların dört gözle beklediği yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Muhtar maaşlarını asgari ücret düzeyine yükseltecek olan yasa teklifinin gelecek hafta yasalaşacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Bu hafta görüşmeleri yaptık, önümüzdeki haftada da yasalaşacak" dedi.

Kırıkkale'de düzenlenen '2022 Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na katılan Milletvekili Ramazan Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara önem verdiğini ifade ederek, "Şu anda asgari ücretten yararlanamıyorsunuz. Bu kardeşiniz de kanun teklifine imza attı. Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kanun teklifi verdik. Bu hafta görüşmeleri yaptık. Önümüzdeki haftada da yasalaşacak. Hiçbir hak kaybımız yok. Birinci aydan itibaren 4.253 lira paranızı alacaksınız" dedi.

"HERKES KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETECEK"

Enerji alanında da önemli çalışmaların yapıldığını ifade eden Can, "Motor pompa enerji maliyeti ile suyu kazandığımız için zaten siz su parası toplayamıyorsunuz. Bunun üstünden de kalkamaz muhtarlar. Biz bunu yukarıda dile getirdik. Cumhurbaşkanımız, Enerji Bakanımıza talimat verdi. Güneş enerjisi sistemine geçmek için Enerji Bakanlığımız ayrı bir çalışma yapıyor. Bu çalışma ışığında artık uzun vadede herkes kendi elektriğini üretecek" diye konuştu.



Toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, mahalle ve köy muhtarları katıldı

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen '51'inci Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarını yılbaşı itibarıyla 3.392 lira seviyesine kadar çıkardıklarını hatırlatarak, "Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonunda, muhtar maaşlarını asgari ücret seviyesine yani 4.250 lira yükseltme kararı aldık. Birileri atar tutar, biz yaparız" demişti.

Muhtara asgari ücret maaşı Yeni düzenlemeyle muhtar maaşı, 4.250 TL düzeyine getirilecek. Finans sektöründe kurumlar vergisi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılacak.