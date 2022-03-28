Türkiye Gazetesi

ABD’nin Doğu Akdeniz Boru Hattı olarak bilinen EastMed projesinde desteğini çekmesi üzerine gözler Türkiye alternatifine çevrildi. Doğu Akdeniz gazının Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırılması hedeflenen doğalgaz boru hattı projesi EastMed’e alternatif olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz akışı sağlanması seçeneği gündem oldu.

TÜRKİYE-İSRAİL İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ziyareti sonrası Başbakan Naftali Bennet’in de Türkiye’ye gelebileceği mesajını vermesi Yunan basınında “İsrail-Türkiye işbirliği” olarak ses buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerle ilgili gündemin Doğu Akdeniz ve doğalgaz konusu olduğunu belirtti. Yunanistan medyası Kathimerini gazetesinde kaleme alınan "Enerji haritası yeniden çiziliyor" başlıklı haber dikkat çekti. Haberde İsrail-Türkiye arasındaki olası iş birliğine dikkat çekildi.

EASTMED projesi

EASTMED PROJESİNDE ÇIKMAZ

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaptırımların hedefinde olan Rusya yerine alternatif gaz arayışında olan Avrupa, enerji haritasındaki ve Doğu Akdeniz’deki gaz rezervlerinin kıtaya iletiminde radikal değişiklerin yaşanacağını bildirdi. Bu kapsamda çıkmaza giren EastMed projesi üzerine Yunan hükümetinin yeni bir plan üzerinde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

ENERJİ HARİTASI YENİDEN ÇİZİLİYOR

Haberde, "Bu yeni 'boru hattı savaşında' Ankara, İsrail gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilmesine ilişkin hak iddia etti. Atina, İsrail'den İtalya'ya ve Avrupa'nın geri kalanına doğalgaz ileten 'alternatif' bir EastMed boru hattı planı üzerinde çalışıyor." denildi. Doğalgaz botu hattı projesinin, Mısır ve Yunanistan ayağı olduğu ifade edildi. "Masadaki tüm planların ekonomik, jeopolitik ve teknik açıdan artıları ve eksileri olacak." ifadesi kullanıldı.

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