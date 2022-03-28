Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgalde birinci ay geride kalırken Putin’in Ukrayna’da ilerleyişi sürüyor. Milyonlarca insanın yurdunu terk ettiği binlerce insanın da hayatını kaybettiği savaşta Avrupa ve ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri Putin’e karşı birleşti. Peş peşe yaptırım kararlarından sonra dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya’da para birimi olan Rus Rublesi tarihi bir değer kaybetti. Ekonomik savaş enerji piyasalarına da sıçradı. Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını durdurma kararı üzerine Brent petrolün varil fiyatı Mart ayının başında 139 doları aşarak son 14 yılın rekorunu kırdı.

BRENT PETROL FİYATINDA DÜŞÜŞ

İngiltere’nin 2022'nin sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durdurma kararı ABD Başkanı Biden’ın “Rus enerjisini satın almayı yasaklıyoruz” sözleri sonrası Putin, dost olmayan ülkelere Rus gazı için ruble ile ödeme yapma konusunda çalışmalar başlattığını duyurdu. Petrol piyasasını vuran Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında dalgalı seyreden fiyatlar sonrasında Yemenli Yemenli Husilerin Suudi Arabistan’ın petrol üretim tesislerini vurması ile birlikte arz endişesi oluştu. Petrol fiyatlarının tekrar yukarı yönlü seyrederken geçtiğimiz Cuma günü 119 doların üzerinde seyreden Brent petrolde aşağı yönlü hareketlenme yaşandı. Çin’deki salgın nedeniyle düşüşe geçen petrol fiyatlarında talep düşüşü endişesi etkili oldu.

AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Yaşanan son gelişmeler ile birlikte Brent petrolün varil fiyatı 113 doların altını gördü. Yaşanan düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Ancak piyasalar herhangi bir indirimin yapılmasını beklemediğini ifade etti.



BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80



MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70

Brent petrolün varil fiyatında düşüş Geçtiğimiz Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen ve gün sonunu 117,37 seviyelerinde tamamlayan varil fiyatı haftaya düşüşle başladı. Brent petrolün fiyatı ne kadar oldu? İşte uluslararası piyasalardaki son durum.