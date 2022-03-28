Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal hareketi sırasında Karadeniz’e bırakılan mayınların bazıları serbest kalarak Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı. Hafta sonu İstanbul açıklarında Ukrayna’ya ait bir mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ancak bugün de İğneada açıklarında ikinci bir mayın tespit edildi. Bu mayın da SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan Yalova Armutlu ilçesi Dereağzı mevkiinde denizde mayın olduğu şüphelenilen bir cisim bulundu. Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, mayın sorunuyla ilgili kritik uyarılarda bulundu.

İKİ KRİTİK NOKTA VAR

Mayınlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Tör, ancak mayınlardan dolayı şu anda korku ve paniğe gerek olmadığını söyledi. Tör, burada kritik iki nokta olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Birincisi kaç mayın koptu ve ne zaman koptu? Bu bilginin ilgili ülke tarafından bize verilmesi gerekiyor. Mayının eskisi yenisi olmaz. İçindeki patlayıcı etkinse ve fünye sağlamsa patlar. 100 yılda üstünden geçse patlar. Kaç mayın serbest kaldı, bunun netleşmesi gerekiyor. Mayın döşeyen ülkenin tehlikeyi de hesaplaması gerekiyordu. Örneğin yanıcı madde taşıyan bir gemi bu mayınlara çarpsa mürettebat ve patlaması sonucu çevre çok büyük zarar görür. Bir mayın bile çok tehlikeli. Son mayın bulunana kadar arama tarama çalışmaları yapılmalı. Hatta gerekirse Boğaz geçişleri bile kapatılabilir” dedi.

GECE GÖRÜLMESİ İMKANSIZ

Tör, gece mayını görmenin imkansız olduğunu söyledi. Gündüz ise çok dikkatli bir gözetleme yapılması gerektiğini belirten Tör, siyah bir mayının dalgalı bir denizde görülmesinin son derece zor olduğunu söyledi. Tör arama kurtarma faaliyetlerinin ciddi bir maliyet olduğuna dikkat çekerek “Asıl tehlike şu: Mayınlar su alabilir. Su alıp suyun birkaç metre altına inerse gemiler için çok büyük bir tehlike oluşturabilir. Özellikle sivil gemiler için. Dikkati elden bırakmamak gerekir” ifadelerini kullandı.

BİRKAÇ HAFTA DAHA YOĞUN MAYINLAR GÖREBİLİRİZ

“En önemli sorunun kaç mayın olduğu bilmememiz” diyen Tör, özellikle balıkçılara şu öneride bulundu: “Mayını ellerine almasınlar, kıyıya çekelim diye düşünmesinler, hemen yetkililere bildirsinler. İlk mayını SAS ekipleri elleriyle etkisiz hale getirdi ancak onlar bu konuda yoğun eğitimlerden geçiyorlar. Etrafımız ateş çemberi. Dışarıdan gelen problemleri çözmeye çalışıyoruz, para harcıyoruz. Bu sorunu çıkaranlar en azında bilgi paylaşmalı. Mayın son derece sabırlıdır, 100 sene geçse tehlikelidir ve avını bekler. Bu iki mayın yaklaşık olarak 20-30 gün öncesinde kopmuş mayınlardır. Birkaç hafta sonra daha yoğun mayınlar görebiliriz.”

Tör, mayınların patlaması neticesinde bir zarar oluşursa uluslararası hukukun gereği olarak mayını döşeyen ülkenin tazminat ödemek zorunda kalabileceğini kaydetti.