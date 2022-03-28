Ukrayna, Rus gemilerine karşı Karadeniz'e mayın döşedi. Bu mayınlardan ikisi, fırtına sebebiyle çıpalarından koparak Türkiye kara sularına geldi. İstanbul Boğazı'nda tespi edilen mayınlar, SAS komandoları tarafından etkisiz hale getirildi.
Mayınlar son olarak Romanya sınırlarında ortaya çıktı. Romanya donanması, Capu Midia bölgesi açıklarında gördüğü mayını imha etti.
Mayın tarama gemisi "TCG Amasra" İğneada açıklarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.
Tehlike görünenden büyük! Emekli korkutan mayın açıklaması Ukrayna’nın Rusya için Karadeniz’e bıraktığı mayınlar dün İstanbul Boğazı’nda bugün de İğneada açıklarında tespit edildi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı ve emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, başıboş mayınlarla ilgili tehlikenin göründüğünden daha büyük olduğunu vurguladı. Mayınların 100 yıl geçse dahi patlayacağını söyleyen Tör, iki kritik noktaya dikkat çekti.
Asıl mayın tehlikesi Romanya ve Bulgaristan'da! Ukrayna'nın serseri mayınları Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri alarma geçirdi. Türkiye sıkı tedbir aldı, donanma nöbette. Sayıları 420'yi bulan patlayıcılar, hızla sürükleniyor. Rusya "4 gün içinde Romanya, 10 günde de Bulgaristan'a çok sayıda mayın ulaşacak" diye uyardı.