Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya gelecek. Görüşmede, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni iş birliği alanlarının belirlenmesine ilişkin atılacak adımlar değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, ticaret hacmi ve yatırımların en üst seviyeye çıkarılması konusu masaya yatırılacak. Türkiye, geçtiğimiz yıl Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke olurken, ocak ayı itibarıyla ülkedeki Türk şirketlerinin sayısı 2 bin 123’e ulaştı. Ayrıca, Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi de 3 milyar 64 milyon doları buldu. Görüşmede ayrıca, yakın bir zamanda Taşkent’te yapılması planlanan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısıyla ilgili de değerlendirmede bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Taşkent ziyaretinin ardından önümüzdeki dönemde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in de Türkiye’ye gelmesinin planlandığı öğrenildi

Erdoğan, kritik müzakereler için konuştu: Putin ve Zekenskiy ile görüşmeler olumlu geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Putin ve Zelenskiy ile sürdürülen görüşmelerin olumlu seyirde devam ettiğini duyurdu.