Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Türkiye’den üst düzey ekonomi bürokratları, bazı milletvekilleri ve iş adamlarından oluşan heyetin ABD’de yaklaşık bir hafta süren temasları sırasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli mesafe alındı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DEVREDE

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bu ziyaret Cumhurbaşkanlığı tarafından organize edildi. 10 kişilik Türk heyetinin ABD’de yaptıkları temaslarda teknoloji ve enerji alanında yapılacak yatırımlar ana gündem maddesi oldu. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için diyalog mekanizmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, kısa süre içinde ABD’den ticari bir heyetin Türkiye’ye geleceği bilgisi verildi. 2 yıldır yapılmayan ABD-Türkiye iş adamları toplantısının da haziran ayında ABD’de yapılması kararlaştırıldı.

YENİ ROTA TÜRKİYE

Temaslarda, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Rusya’dan çıkacak ABD şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapması konusu da gündeme geldi. Toplantılarda yapılan değerlendirmelerde, Rusya’daki ABD şirketlerinin rotasını Türkiye’ye çevirmesi konusundaki görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde bu konuda somut gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi. Bu görüşmelerin karşılıklı olarak ilgili bakanlıklar ve iş dünyası temsilcileri kanalıyla yürütüldüğü ifade edildi. ABD’li ekonomi yetkililerinin savaş sebebiyle Rus sermayesinin Türkiye’ye gelme ihtimalinden ise rahatsız oldukları belirtildi.

TEDARİK ZİNCİRİ İLGİ ÇEKTİ

ABD iş dünyasının temsilcileri ile yapılan toplantılarda, küresel tedarik zincirinde ve lojistikte Türkiye’nin üstleneceği rol konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. Türkiye’nin pandemi boyunca tedarik zincirini durdurmamasının yatırımcıların ilgisini çektiği, tedarik zinciri konusunun bu görüşmelerde önemli bir yer tuttuğu ifade edildi.

Öte yandan, ABD’de yürütülen temaslarda ABD tarafının Türkiye’deki yeni yatırımlar için istikrarlı para politikası izlenmesi gerektiği ve güvenilir bir hukuk sistemi vurgusu yaptığı da öğrenildi.

Nitelikli Rus yatırımcı Türkiye’ye yöneliyor Rusya’nın Ukrayna’yı işgali dünya ekonomisinde de hareketliliğe yol açtı. Avrupa ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sebebiyle Rusların gayrimenkulde tercih edeceği ülkelerin başında Türkiye’nin gelmesi bekleniyor.

ABD, Türkiye’ye yatırım yapana teşvik verecek Rusya’yı terk eden Amerikan sermayesi, Türkiye’de yatırım için çalışma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TOBB ile iş birliği anlaşması imzalayan ABD Ticaret Odasının Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, ABD şirketlerinin Türkiye’de yatırımını desteklediklerini, hatta şirketleri teşvik edebileceklerini söyledi.