Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE | ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, 3 Nisan’da İsrail’i ziyaret ederek mevkidaşı Yair Lapid ile bir araya gelecek. İki ülke arasında büyükelçi atanma sürecinin değerlendirmesinin beklendiği ziyarette, Doğu Akdeniz’deki iş birliği fırsatları, ikili ticari ve bölgesel meseleler masada olacak. Filistin meselesinin de gündeme geleceği toplantıda Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu konudaki hassasiyetlerini iletecek. Çavuşoğlu’nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İsrail’i ziyaret edecek. Çavuşoğlu, İsrail ziyaretinin ardından Filistin’e geçerek mevkidaşı Riad Malki ile görüşecek. Çavuşoğlu, Türkiye’nin İsrail’le normalleşmesinin Filistin pahasına olmayacağını muhatabına ifade edecek.

İsrail gazı, Türkiye'de fiyatları da düşürecek Türkiye Enerji Stratejileri Araştırma Merkezi Başkanı Oğuzhan Akyener "İsrail’den gelebilecek gazın önemli kısmı Türkiye’de kullanılacak. Bu, içeride gaz fiyatlarını düşürecek. D. Akdeniz'den daha fazla rezerv çıkarsa, Avrupa da istifade edebilecek" dedi.

İsrail’den 14 yıl sonra kritik ziyaret: Enerjide işbirliği mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İsrail'le müşterek hedefin siyasi diyaloğun yeniden canlandırılması olduğunu söyleyerek, enerjide işbirliği sağlanacağı konusunda mesaj verdi.