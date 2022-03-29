Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 3 sene önce beraberinde bulunan 176 kişiyle beraber tutuklanan Adnan Oktar birçok suç iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti . Örgüt elebaşı Oktar'ın talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, bazı müştekiler ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları iddiasıyla aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettiği belirlendi.

ÖRGÜTÜN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAYA ÇALIŞTILAR

Üyelerin örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları tespit edilince ekipler harekete geçti.

ARAMA YAPILIYOR

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oktar'ın avukatlarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Oktar’ın avukatlarına ait İstanbul'da 2, Ankara'da da 1 avukatlık ofisinde, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcıları nezaretinde arama işlemleri devam ediyor.

Adnan Oktar davasında karar açıklandı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada mahkeme, sanık Adnan Oktar'a bireysel 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında yarın karar bekleniyor Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkemenin yarın karar vermesi bekleniyor.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar günü belli oldu ​Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar günü belli oldu.