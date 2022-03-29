Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan bir çerçevede tamamlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Cumhuriyetin 100 yıl dönümü olan 2023 Türkiye'nin karar yılıdır. Şunu bir defa inançla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çalışan kim varsa hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin ısmarlama anketleri milletimizin iradesine ket vuramayacak. Bir gerçek vardır ki MHP'nin varlığı Türklüğün varlığıyla bir ve aynıdır. Bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmayız. Biz inkarcı değiliz, dosta güven düşmana korku veren MHP'yiz.

Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir. MHP Türk milletinin parlak geleceğinin müjdesidir. Biz Türkiye'nin her yerindeyiz, vatanımızın her yöresindeyiz. 19 Şubat 2022 tarihinde başladığımız toplantılarımızı geçtiğimiz hafta tamamladık. CHP'ye oy veren kardeşlerimize partinin ne hale düştüğünü üstüne basa basa ifade ettik.