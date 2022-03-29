Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün Dolmabahçe'de bir araya geldi. Toplantının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Görüşmelere zehirlendiği iddia edilen Rus iş adamı Roman Abramoviç de katıldı.

Erdoğan'ın konuşması sırasında masada olmayan Abramoviç'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.



Roman Abramovich'in Kiev'de Ukraynalı müzakerecilerle yaptığı görüşmeden birkaç hafta sonra zehirlendiği iddia edilmişti.



Abramoviç ve iki Ukraynalı üst düzey müzakerecide göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ve yüzlerde deri soyulması gibi semptomlar görüldüğü öne sürülmüştü.

İki ülke arasındaki savaşın ardından sıkça adı gündeme gelen Abramoviç’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yanında oturduğu görüldü.

ABD Basını: Abramoviç ile Ukrayna müzakere ekibini zehirlediler Rus oligark Abramoviç ile Ukraynalı bir heyetin Kiev'de görüştüğü iddia edildi. Bu toplantıda yer alan herkesin zehirlendiği öne sürüldü.

Roman Abramovich her şeyi göze aldı! Göztepe’ye çılgın teklif İngiltere hükümeti tarafından uygulanan yaptırımlar sebebiyle sahibi olduğu Chelsea’yi satışa çıkartan Rus oligark Roman Abramovich, Göztepe yönetimi ile masaya oturdu. Pazarlık konusunda görüşmelere başlayan Abramovich, İzmir ekibi için yaklaşık 80-100 milyon euro civarında teklifte bulunduğu öğrenildi.