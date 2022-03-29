Türkiye Gazetesi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması, 1 Nisan itibarıyla sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Kurala uymayan araç sürücülerine 885 lira ceza kesiliyor.

1 NİSAN TARİHİNDE BİTECEK

Bu kış 1 Aralık 2021'de başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Cuma günü sona erecek. Petlas Pazarlama Müdürü Esra Boran, ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için lastiğin mevsimine uygun şekilde takılmasının önem taşıdığını söyledi. Boran, "Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi öneriliyor. Hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak da mevsimine uygun lastik takılması gerekir." dedi.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR

Lastiğin hava basıncının kontrol edilmesinin de sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek için büyük önem taşıdığını belirten Boran, sürücülerin Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajıyla lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini bildirdi. Boran, otomobillerde 4 lastiği değiştirme fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

FİYATI 200-300 LİRA

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki yaz lastikleri 700 lira ila 1200 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 100-150 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 125-175 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmetin fiyatları 200-300 lira."

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