Türkiye Gazetesi

Motorlu taşıtlar , egzoz nedeniyle hava kirliliğine neden olan en büyük etmenler arasında yer alıyor. . Bugün trafiğe çıkan ve her gün fazlalaşan araçlar hesaba katıldığında trafik kaynaklı kirliliğin önemi daha da artıyor.

Bu noktada bakanlıklar devreye girerek hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni bir karar alındı. Çevre Bakanlığı ve Savunma Bakanlığının imzaladığı kararla motorlu taşıtlarda egzoz kontrolü yaptırmayanlara ceza kesilecek.

KIRIKKALE’DE UYGULAMAYA BAŞLANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik belirleyecek Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Kırıkkale'de de uygulanmaya başlanıldı.

Çevre Bakanlığı ve Savunma Sanayii Bakanlığı tarafından imzalan protokolle beraber egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan sürücülere, 2 bin 815 lira idari para cezası uygulanacak.

MOBİL PLAKA SİSTEMİ İLE OKUNACAK

Egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar, trafikte durdurulmadan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile otomatik olarak tespit edilebilecek. Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü bünyesinde denetim aracında bulunan EGEDES, yol güzergahlarında sabit veya gezici olarak faaliyet gösterecek. Araçlar ise Mobil Plaka Tanıma Sistemi ile okunarak egzoz emisyon ölçümünü yaptırıp yaptırmadığını anında tespit edecek.

2 BİN 815 LİRA PARA CEZA

Çevre ve Şehircilik Kırıkkale İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Denetimlerde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine EGEDES sistem yazılımı üzerinden yapılan tespitler neticesinde 2 bin 815 Türk lirası idari para cezası uygulanacak. Daha temiz bir Kırıkkale'de yaşamak için vatandaşlarımızın Egzoz Emisyon Ölçümlerini süresi içerisinde yaptırmaları konusunda gerekli uyarılarda bulunuldu" ifadesi kullanıldı.

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