Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

Adalet Bakanlığı ve AK Parti hukukçularının çalışmalarını sürdürdüğü 6’ıncı Yargı Paketine yargı çevrelerinden yeni talepler geldi. Bu taleplerin başında da mesleğe yeni başlayan avukatların büro açabilmeleri ve belli bir çevre edinene kadar gelir desteği verilmesi geliyor. Bu talepleri gündemine alan Adalet Bakanlığı, AK Parti hukukçuları ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde toplantılar yaptı. Toplantılarda avukatlardan gelen talepler değerlendirmeye alındı. Üzerinde yapılan çalışma kapsamında avukat tutma imkânı olmayanlara barolar tarafından sırayla avukat görevlendirilmesine benzer bir sistem icra takipleri için de kurulması planlanıyor. Sistem ile kamu kurumları, bankalar ve birliklerin icra takibi dosyalarının yeni avukatlara sırasıyla verilmesi öngörülüyor. Böylece mesleğe yeni başlayan avukatların icra takipleri yoluyla gelir elde etmesi amaçlanıyor. Ayrıca genç avukatlara büro açabilmeleri için düşük faizli kredi verilmesi, zorunlu müdafi ücretlerinin artırılması, avukatların ödediği vergilerde indirim yapılması gibi destekler üzerinde çalışma yapılıyor. Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de tartışılan öneriler arasında bulunuyor.

Asliye ceza mahkemelerindeki gibi, ağır ceza mahkemelerinde de sanık ile avukat yan yana durabilecek. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Öte yandan, Yargıtay üyelerinin 12 yıl olan görev süresinde de değişiklik yapılması gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Yargıtay üyelerinin emekli olana kadar görev yapabilmelerine ilişkin talepler Adalet Bakanlığında değerlendirmeye alındı, ancak bu taleplere sıcak bakılmadığı belirtildi.

Genç avukata vergi indirimi, uygun kredi | 6. Yargı Paketi Meclis'e geliyor Yargı paketi ile mesleğe yeni başlayan avukatlara düşük faizli kredi imkânı getirilecek. Zorunlu müdafi ücretleri artacak. Kamuda çalışan avukatların özlük hakları iyileştirilecek.