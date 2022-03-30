Türkiye Gazetesi

18 Mart'ta açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu görüntüleri paylaşıldı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de GÖKTÜRK-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?"

1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu! İşte geçiş tarifeleri Türkiye’nin dev projelerinden biri olan ve dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü unvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılmıştı. Bir hafta boyunca geçişlerin ücretsiz olduğu 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçişler bu gece yarısından itibaren ücretli oldu. Peki 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar? Otoyolları kullanan bir otomobilin ödeyeceği tutar kaç TL? Otoyol geçişlerinin ücreti ne? Buna göre hem köprü hem de otoyolu tamamen kullanan bir otomobilin ödeyeceği ücret 272.50 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretsiz geçiş süresi sona erdi Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne gece yarısı bir haftalık ücretsiz geçiş süresi bitti.

Bakan Karaismailoğlu’ndan Akşener'e 1915 Çanakkale Köprüsü yanıtı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında sözlerini cevap verdi. Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Hong Kong–Zhuhai–Macau Köprüsünü karşılaştıran Akşener’e rakamlarla cevap verdi.