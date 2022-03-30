Türkiye Gazetesi

Hükümet vatandaşın cebini rahatlatmak için temel ihtiyaç ürünlerinde büyük bir KDV indirimine giderken kâr fırsatçıları da yine yaptıkları fahiş zamlarla pes dedirtti.

KDV indiriminin yürürlüğe girmesine iki gün kala bazı marketlerde sabundan deterjana, şampuandan peçete ve tuvalet kağıdına kadar hemen hemen her ürünün fiyatı artırıldı.

Fiyat hareketlerini haftalık, aylık ve yıllık olarak veren bir web sitesinden, online satış platformları da dahil olmak üzere, markalar ve marketlerin fiyatlarını karşılaştırılarak elde edilen verilerde fırsatçıların oyunu bir kez daha gözler önüne serildi.

FİYATLAR BİR GÜNDE ARTTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren karar yürürlüğe girmeden, dün birçok üründe fiyat artışı yapıldı. Bebek bezinden hijyenik pede, şampuandan sabuna, tuvalet kağıdından deterjana farklı markalardaki bazı ürünlerin fiyatlarının bir günde yüzde 10 ila 50 arasında arttı.

MİNİMUM YÜZDE 10

1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek olan KDV kararı öncesi incelenen ürünlerin birçoğunda özellikle son iki-üç gün içinde fiyatların tırmandığı görüldü. Örneğin 2.5 kg'lık sıvı bulaşık deterjanı 27 Mart'ta 25 TL'den satılırken dün itibarıyla fiyat 39.90 TL'ye çıktı, yine 27 Mart'ta 11.75 TL'den satılan hijyenik ped dün 12.75 liraya yükseldi. .

21'li 6 paket bebek bezi 26 Mart'ta 219.9 liradan satılırken dün itibarıyla 289 TL'den satışa konuldu. 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 26 Mart'ta 109.80 TL'den satılırken aynı ürünün fiyatı 28 Mart'ta 118.80 liraya çıktı. Yine farklı bir markanın 3 katlı 32'li tuvalet kağıdı 28 Mart'ta 94.95 TL'den satılırken bu ürünün fiyatı da 97.90 liraya yükseldi. 28 Mart'ta 73.15 lira olan 12'li tuvalet kağıdı ise 29 Mart'ta 79.90 TL'ye çıktı.

İKİYE KATLADILAR!

Bazı ürünlerde ise fiyatlar ikiye hatta üçe katladı. Örneğin, 400 ml'lik bir şampuan 27 Mart'ta 17.10 TL iken, iki kattan fazla artarak 29 Mart'ta 46.23 liraya yükseldi. 5 litrelik bir çamaşır suyu 25 Mart'ta 28.59 TL'den satılırken, 27 Mart'ta 59 TL'ye, 29 Mart'ta ise 77.89 TL'ye çıktı. 200 gram 4'lü sabunu 26 Mart'ta 28.50 liradan satılırken, ürünün fiyatı 27 Mart'ta 46.90 TL'ye, 29 Mart'ta ise 53.25 TL'ye yükseldi.

GIDADA DA YAPMIŞLARDI

Temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e indirileceği açıklandıktan sonra da fırsatçılar ortaya çıkmıştı. İndirim öncesinde fiyatlar artırılmış, KDV indirimleri artan fiyatlar üzerinden yapılmıştı.

'FIRSATÇILARI AFİŞE EDİN'

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, KDV indirimi açıklanmasının ardından yapılan her türlü fiyat artışının kötü niyetli olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu vurguncu zihni hem bakanlığa şikâyet etmeli hem de sosyal medyada afişe etmeli" dedi.

Stokçuluk yapanlara karşılık cezaların arttığını hatırlatan Ağaoğlu, "Ancak hâlâ yeterli değil. Hapis cezası asla paraya çevrilmemeli. Bu konuda düzenleme şart. Ayrıca mağaza kapatma cezası gelmeli. Ve bu mağazanın neden kapatıldığı da afişe edilmeli" ifadelerini kullandı.

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