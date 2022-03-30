Türkiye Gazetesi

"Dadaş Mehmet" lakaplı Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017'de İstanbul Güngören'de öldürülmesinin ardından konuya ilişkin mahkemeden karar çıktı. Mahkeme tarafından davada tutuklu sanık, S.D'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ve ruhsatsız silah taşıdığı için 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezası verildi. Kalan 11 sanık ise beraat etti.

'ALLAH RIZASI İÇİN ADALET İSTİYORUZ'

Duruşmada bulunan Altunkaynak’ın ağabeyi müşteki Hakan Altunkaynak, ömrünün Fenerbahçe tribününde geçtiğini söyleyerek “Biz mafyatik insanlar değiliz. Adam gelip 20 kurşun sıkıyor nasıl tasarlama olmaz. Allah rızası için adalet istiyoruz” dedi.

'HAYATIMDA GÖRMEDİĞİM ADAMIN CEZASINI ÇEKİYORUM'

Davanın tek tutuklu sanığı S.D ise “Günah keçisi olarak ben kaldım dosyada. Kesinlikle bir husumetim yoktu. Husumetli olduğu kişiler dışarda. Ben maktulü tanımam etmem. Hayatımda görmediğim bir adamın cezasını 2 yıldır çekiyorum. Suçsuzum” dedi.

NE OLMUŞTU?

"Dadaş Mehmet" lakaplı Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Mehmet Altunkaynak 23 Aralık 2017'de İstanbul Güngören'de maç izlediği kahvehaneden çıkmasının ardından öldürülmüştü. Cinayet için yürütülen soruşturmada Mehmet Altunkaynak'ın Fenerbahçe'nin tribün gruplarından olan Esenler Grubu lideri “Dede İsmail” lakaplı İ.D ve Anadolu Genç Fenerbahçe grubu lideri İ.G ile tribündeki rant kavgasından nedeniyle aralarında problem yaşandığı, öldürülmeden birkaç ay önce tribünlere gitmemesi ve uzak kalması konusunda tehdit edildiği tespit edilmişti.

Konuya ilişkin hazırlanan iddianamede Ü.S ve T.Ç hakkında ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma’, ‘tasarlayarak öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianamede İ.D ve İ.G hakkında ise ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme’ suçundan 4,5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianamede diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

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