Türkiye Gazetesi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş'ta temaslarda bulunduğu dakikalarda vatandaştan beklenmedik bir tepki geldi. Vatandaş, "Erdoğan'a sahip çıkın, Avrupa ile savaşıyor bir de sizlerle savaştırmayın"sözleriyle Öztrak'ı şaşkına çevirdi.

"OY İSTİYORSANIZ, TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEK ÇIKIN"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kent merkezinde faaliyet göstersen esnafları ziyaret etti. Alışverişler hakkında bilgiler alan CHP Sözcüsü Öztrak’a ziyareti sırasında bir vatandaş tepki gösterdi. Yaşanan diyalogda kadın müşteri, “Muhalefet yeter artık yapmayın. Eğer bir yere gelmek istiyorsanız size bu ülkede vatandaş olarak oy vermemizi istiyorsanız lütfen Tayyip Erdoğan’a destek çıkın. Avrupa ile savaşıyor ve bir de sizlerle savaştırmayın. Hepimiz Müslüman’ız” dedi.

"NEDEN ERDOĞAN'A KÖSTEK OLUYORSUNUZ?"

CHP’li Öztrak ise, “Hiç kimseyi bizle savaştırmıyoruz aksine, düzgün savaşması için gerekenleri söylüyoruz. İyi savaşmıyor” dedi. Bunun üzerine vatandaş, “Tayyip Erdoğan’ın lütfen arkasında olalım hepimiz” derken, Öztrak ise, “Aman dikkat savaşıyor mu savaşmıyor mu bakarsınız” dedi.

CHP’lilere tepki gösteren ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek isteyen Gülay Tartıcı, “Ben alışveriş yaparken bana merhabalar diye selam verdiler. Bende kendilerine lütfen sizden tek ricam dünya liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkın. Dış güçlerle zaten uğraşıyor bir de iç güçlerde siz olarak, neden Recep Tayyip Erdoğan’a destek durmamız gerekirken neden köstek oluyorsunuz, hiç mi bu adam doğru bir hareket yapmadı, bu insana neden sahip çıkmıyorsunuz dedim. Benden oy istiyorsanız eğer ki, şu ülke için bir doğru düzgün hareket yapın bende size oyumu vereyim dedim. Ama adamlar cevap veremediler” diye konuştu.

Esnaf ziyareti sonrası CHP’li grup, parti binasına geçti.

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